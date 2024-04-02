YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Boluspor - Gençlerbirliği Maçının Ardından - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor - Gençlerbirliği Maçının Ardından

Geniş Video İzle

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Boluspor'a teşekkürlerini sunarken, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise kolay kaybettiklerini belirtti.

02.04.2024 21:43  Güncelleme: 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Boluspor'un kendinde çok emeği olduğunu belirterek, "Boluspor'un benim için değeri, paha biçilemez açıkçası. Çünkü en alt yaş grubu, minik takımından gelip de A Milli Takım'a kadar uzanmak kolay bir süreç değildi. Bu imkanların hepsini bana Boluspor Kulübü sağlamış oldu. O yüzden bende emeği geçen tüm hocalarıma özellikle de Şener Hocama rahmetli Çetin Erdoğan Hocama, Muharrem Hocama tüm ben de emeği geçen hocalarıma gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü benim için çok özel bir andı ve buraya teknik direktör olarak geldim. Bu statta ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Gerçekten çok güzeldi. O yüzden Boluspor'un yeri benim için çok daha farklı bir yerde. İnşallah hem Boluspor hem de biz Süper Lig'e çıkan iki takım oluruz diye düşünüyorum. Oyun içinde değişik planları olan bir rakibe karşı oynadık. Duran top organizasyonlarına önem veren, ki burada da çok gol atan bir takıma karşı oynadık. Buna karşı ben de birkaç tane değişik oyuncuları değişik düşündüm. Bunda da başarılı olduk açıkçası. Oyun içinde planını değiştiren bir rakibe karşı biz de hazırlıklıydık. Bir B planımız, C planımız da vardı. Burada gelip Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmek kolay değildi. Biz bunu başardık. İyi bir ivme yakaladık. Haftalardır iyi oynuyoruz, kazanıyoruz. İyi bir havamız var. Süper Lig'i de sonuna kadar zorlayacağız. Boluspor Kulübü'ne Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Bizim de gelişerek maç kazanarak devam edeceğiz. Süper Lig yolunda, teşekkürler arkadaşlar kolay sağ olun" diye konuştu.

"Bu kadar kolay kaybetmemiz gerekiyordu"

Play-off barajının altına düştüklerini ve tekrardan barajın içerisine girmek istediklerini belirten Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Maç iki takım açısından da çok kritikti. Bizim açımızdan play-off'un içinde kalmak onların açısından da yarışa dahil olmaktı. İki takımın maç öncesi amacı buydu. Oyun aslında ilk yarı itibarıyla iki takım da çok baskın bir oyun oynamadı. Rakip orta sahayı kalabalık tutup biraz daha kontratak geçiş hücumu oynama düşüncesiyle pozisyondaydı. Duruşları oydu. Bize çok oynamaya müsaade ettiler aslında. Topu getirdik rakip kaleye kadar skoru yapamadık. Tabii sonra ikinci yarı işler değişti. Rakip yarı alanda oynarken bir geçiş hücumundan bir gol yedik. Arkadan da bir taç atışından ayrı bir gol yedik. Kolay kaybettik. Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu. Telafi etmenin yolunu arayacağız. Kalan maçlarda bir türlü ne gerekiyorsa oyuncularımla beraber kazanmak için tekrar yarışa dahil olmak için şu anda barajın altındayız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gençlerbirliği'ni de tebrik ederim. Oyuncu kalitesi yüksek bir kadro" dedi.

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, Boluspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor - Gençlerbirliği Maçının Ardından - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda açıklamalarına devam etti
    21:53 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda açıklamalarına devam etti

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu
    21:52 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

  • Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 2-0 sona erdi
    21:31 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 2-0 sona erdi

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

  • Türkiye, 2024 IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde 7 madalya kazandı
    21:31 Türkiye, 2024 IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde 7 madalya kazandı

    Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

  • Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında 2-0 geride
    21:29 Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında 2-0 geride

    Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.

  • Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
    21:26 Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle Antalyaspor galibiyete ulaştı.

  • Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti
    21:26 Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Icardi'nin attığı gol galibiyeti getirdi.


20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 21:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Boluspor - Gençlerbirliği Maçının Ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement