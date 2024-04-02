- Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından
BOLU - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Boluspor'un kendinde çok emeği olduğunu belirterek, "Boluspor'un benim için değeri, paha biçilemez açıkçası. Çünkü en alt yaş grubu, minik takımından gelip de A Milli Takım'a kadar uzanmak kolay bir süreç değildi. Bu imkanların hepsini bana Boluspor Kulübü sağlamış oldu. O yüzden bende emeği geçen tüm hocalarıma özellikle de Şener Hocama rahmetli Çetin Erdoğan Hocama, Muharrem Hocama tüm ben de emeği geçen hocalarıma gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü benim için çok özel bir andı ve buraya teknik direktör olarak geldim. Bu statta ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Gerçekten çok güzeldi. O yüzden Boluspor'un yeri benim için çok daha farklı bir yerde. İnşallah hem Boluspor hem de biz Süper Lig'e çıkan iki takım oluruz diye düşünüyorum. Oyun içinde değişik planları olan bir rakibe karşı oynadık. Duran top organizasyonlarına önem veren, ki burada da çok gol atan bir takıma karşı oynadık. Buna karşı ben de birkaç tane değişik oyuncuları değişik düşündüm. Bunda da başarılı olduk açıkçası. Oyun içinde planını değiştiren bir rakibe karşı biz de hazırlıklıydık. Bir B planımız, C planımız da vardı. Burada gelip Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmek kolay değildi. Biz bunu başardık. İyi bir ivme yakaladık. Haftalardır iyi oynuyoruz, kazanıyoruz. İyi bir havamız var. Süper Lig'i de sonuna kadar zorlayacağız. Boluspor Kulübü'ne Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Bizim de gelişerek maç kazanarak devam edeceğiz. Süper Lig yolunda, teşekkürler arkadaşlar kolay sağ olun" diye konuştu.
"Bu kadar kolay kaybetmemiz gerekiyordu"
Play-off barajının altına düştüklerini ve tekrardan barajın içerisine girmek istediklerini belirten Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Maç iki takım açısından da çok kritikti. Bizim açımızdan play-off'un içinde kalmak onların açısından da yarışa dahil olmaktı. İki takımın maç öncesi amacı buydu. Oyun aslında ilk yarı itibarıyla iki takım da çok baskın bir oyun oynamadı. Rakip orta sahayı kalabalık tutup biraz daha kontratak geçiş hücumu oynama düşüncesiyle pozisyondaydı. Duruşları oydu. Bize çok oynamaya müsaade ettiler aslında. Topu getirdik rakip kaleye kadar skoru yapamadık. Tabii sonra ikinci yarı işler değişti. Rakip yarı alanda oynarken bir geçiş hücumundan bir gol yedik. Arkadan da bir taç atışından ayrı bir gol yedik. Kolay kaybettik. Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu. Telafi etmenin yolunu arayacağız. Kalan maçlarda bir türlü ne gerekiyorsa oyuncularımla beraber kazanmak için tekrar yarışa dahil olmak için şu anda barajın altındayız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gençlerbirliği'ni de tebrik ederim. Oyuncu kalitesi yüksek bir kadro" dedi.
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