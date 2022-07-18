Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı

18.07.2022 16:17
Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncusu Gökhan Kardeş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncusu Gökhan Kardeş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen defans oyuncusu Gökhan Kardeş (25) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika doğumlu olan ve PSV Eindhoven altyapısında futbola başlayan Gökhan Kardeş, kariyerinde 103 resmi maça çıkarken, 24 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı - Son Dakika

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