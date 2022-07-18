Belçika doğumlu olan ve PSV Eindhoven altyapısında futbola başlayan Gökhan Kardeş, kariyerinde 103 resmi maça çıkarken, 24 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi. - BOLU

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı - Son Dakika

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