Boluspor Kadrosunu Üç Yeni Futbolcuyla Güçlendirdi

Boluspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum, savunma ve orta sahaya üç ismi kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum hattına Barış Alıcı'yı, savunmaya Loic Kouagba'yı ve orta saha bölgesine genç oyuncu Devran Şenyurt'u transfer etti. Kulüp, üç futbolcuyla da resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılar kanat oyuncusu Barış Alıcı ile 1 yıllık, stoper mevkiinde görev yapan Loic Kouagba ve orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU