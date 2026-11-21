Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Boluspor olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ve kazandığımız, aldığımız her puan bizim için çok kıymetli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, "Bu yoğun yağışta, bu zorlu zeminde mücadele eden ve büyük özveri ortaya koyan her iki takımı öncelikle tebrik etmek istiyorum. Zorlu zemine rağmen her iki taraf da çok ofansif bir oyun ortaya koydu. Rakibimizin 17 şutu, bizim 14 şutumuz var. Yoğun bir mücadeleye rağmen bol şutlu, zevk veren bir futbol olduğunu gördük. Bu yüzden her iki tarafı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kaybedebileceğimiz anlar geldi, kazanabileceğimiz anlar geldi" diyen Yılmazer, "Kazanmaya daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü özellikle savunma anlamında Emre Akbaba'nın blok arasında topla buluşmasını, bek ve stoperlerin arasına yapacağı koşulara biraz daha dikkat ederek mümkün olduğunca az topla buluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Boluspor adına zorlu bir dönemden geçiyoruz"

Boluspor'un durumuna da değinen Yiğit Yılmazer, "Şu anda Boluspor olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ve kazandığımız, aldığımız her puan bizim için çok kıymetli. Yarım kalan bir Ümraniye maçımız var. Buradan aldığımız 1 puan, önümüzdeki hafta alacağımız 3 puan, yarım kalan maçtan alacağımız 3 puan... Bunlar bizim için ligde kalmak adına çok kıymetli puanlar olacak. Umarım puan ve puanlar almaya devam ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.