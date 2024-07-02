Boluspor kongresi ertelendi, yeterli çoğunluk sağlanamadı - Son Dakika
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Spor

Boluspor kongresi ertelendi, yeterli çoğunluk sağlanamadı

Bugün gerçekleşen olağanüstü kongrede Boluspor Başkanlığı için yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre 9 Temmuz'a ertelendi. Mevcut Başkan Savaş Abak'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından İş İnsanı Soner Çavuşoğlu adaylığını duyurmuştu. Ancak kongrede sadece 10 kişi imza verdiği için çoğunluk sağlanamadı ve kongre ertelendi.

02.07.2024 20:46
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- Boluspor kongresine 10 kişi katıldı

Kongre 9 Temmuz'a ertelendi

BOLU - Boluspor'da bugün gerçekleşen olağanüstü kongrede yeterli çoğunluğa ulaşılmadığı için 9 Temmuz'a ertelendi.

Boluspor'da bugün gerçekleştiren olağanüstü kongre öncesi mevcut Başkan Savaş Abak, gelir-gider makasının açılmasından dolayı aday olmayacağını açıklamıştı. Kongre gününe sayılı günler kala İş İnsanı Soner Çavuşoğlu Boluspor Başkanlığı'na aday olduğunu duyurmuştu. Bugün Necip Fazıl Kongre Merkezi'nde gerçekleşen olağanüstü kongrede 10 kişinin imza vermesi nedeniyle çoğunluk sağlanamadı. Kongre 9 Temmuz'da yeterli çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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