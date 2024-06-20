Boluspor, Kubilay Sönmez ile Sözleşmesini Feshetti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1.Lig takımlarından biri olan Boluspor, 2023 yılının yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2023-2024 sezonunda yalnızca 12 maçta ilk 11'de başlayan Sönmez, kırmızı-beyazlı takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kulüpte bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sönmez ile Boluspor karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Boluspor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kubilay Sönmez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - BOLU