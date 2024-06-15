Boluspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tarihi Belli Oldu

Spor

Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının 2 Temmuz Salı günü Saat 17.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 9 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." denildi.