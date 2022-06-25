Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. 27 Haziran'da teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde toplanacak bir lig hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı beyazlı kulüp Guy Lucien Michel Landel'i renklerine bağladı.

Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Boluspor, Landel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.