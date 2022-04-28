Boluspor, ligi Oğuzhan Özçelik başkanlığında tamamlayacak - Son Dakika
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Boluspor, ligi Oğuzhan Özçelik başkanlığında tamamlayacak

28.04.2022 09:40
Boluspor, ligi Oğuzhan Özçelik başkanlığında tamamlayacak

Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın dün akşam saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan yönetim kurulu, Başkan Vekili Oğuzhan Özçelik yönetiminde göreve devam etme kararı aldı.

Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın dün akşam saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan yönetim kurulu, Başkan Vekili Oğuzhan Özçelik yönetiminde göreve devam etme kararı aldı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da, 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Abdullah Abat dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla istifa etti. Abat'ın istifasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katılımıyla kulüp tesislerinde yönetim kurulu ile birlikte toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Başkan Vekili Oğuzhan Özçelik'in yönetiminde, mevcut yönetim kurulunun görevine devam etmesi kararı alındı.

Ayrıca, daha önce 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması planlanan Boluspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nun 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, ligi Oğuzhan Özçelik başkanlığında tamamlayacak - Son Dakika


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