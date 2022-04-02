Boluspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika
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Boluspor-Manisa FK maçının ardından

02.04.2022 16:17
Boluspor-Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un yardımcı antrenörü İlker Yanar, bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un yardımcı antrenörü İlker Yanar, bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyledi.

Yanar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok önemli olan bir maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını kaydetti.

Milli maç arasında kurguladıkları stratejik oyunu oynayamadıklarını anlatan Yanar, "Gerçekten mağlubiyeti hak ettik. En azından kazanmayı hak etmedik. 5 haftadır süregelen kötü bir gidişatımız var. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan bir takımın ondan sonraki 5 maçta sadece 1 beraberlik alıp, bu süreci böyle geçirmesi gerçekten inanılmaz. Biz de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Yanar, Manisa FK takımını tebrik ederek, "Her alanda gerçekten bizden arzulu, istekli ve coşkulu oynayarak galibiyeti hak ettiler diyebilirim. 2-1'i yakaladıktan sonra en azından beraberliği yakalayabilir miyiz diye hamleler de yaptık. Pozisyonlar çok net olmasa da kanat organizasyonlarından, karambol pozisyonlardan beraberlik golünü atabilirdik. Şundan eminim ki gerçekten bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadık." ifadelerini kullandı.

Altay: "Galip gelmesini bildik"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, 3 puan kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bolu maçının önemli olduğunu belirten Altay, "İyi mücadele, kısmen oynanması gereken oyundu diyebilirim. Kendi oyun tarzımızın biraz dışında olmakla birlikte ihtiyacımızı karşıladık ve galip gelmesini bildik." dedi.

Altay, bundan sonraki ilk hedeflerinin Yılport Samsunspor karşısında da galip gelmek olduğunu ifade ederek, "Bu maçın anlamlı olması için de önümüzdeki Samsun maçını kazanıp, gitmek istediğimiz yere doğru gideceğiz. Devamında da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bizim için sezon yeniden başladı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor-Manisa FK maçının ardından

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika


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