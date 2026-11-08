Boluspor sahasında Bodrum FK'ye 2-1 yenildi, Yıldırım kaçan pozisyonlara dikkat çekti - Son Dakika
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Boluspor sahasında Bodrum FK'ye 2-1 yenildi, Yıldırım kaçan pozisyonlara dikkat çekti

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Boluspor sahasında Bodrum FK\'ye 2-1 yenildi, Yıldırım kaçan pozisyonlara dikkat çekti
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor sahasında Bodrum FK'ye 2-1 yenildi. Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, ikinci yarıda rakip 10 kişi kaldıktan sonra bariz üstünlük kurduklarını ancak çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 2-1 mağlup olan Boluspor'un teknik sorumlusu Münir Yıldırım, karşılaşmada özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiklerini ancak yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini söyledi.

Yıldırım, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları ve kazanmaları gereken bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Yıldırım, "Rakibin 15. dakikada duran toptan kazandığı golle 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci golde de 1-0 geride olduğumuz pozisyonda kontrataktan gol yiyerek 2-0 geriye düştük. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı." dedi.

İkinci yarıda oyun anlayışında değişikliğe gittiklerini ve oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Yıldırım, rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunda belirgin bir üstünlük kurduklarını dile getirdi.

Yıldırım, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci yarı çok farklı bir oyun oynadık. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunda bariz üstünlüğümüz vardı. Kaçırdığımız, değerlendiremediğimiz birçok pozisyon oldu. Eğer golü biraz erken bulsaydık maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Sahadan galibiyetle ayrılabilirdik. Ancak top bir türlü gol olmadı. Son dakikalarda gösterdiğimiz gayretlere rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldık."

Önlerindeki maçlara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Yıldırım, Boluspor'a destek verilmesi çağrısında bulundu.

Yıldırım, yönetim, futbolcular, taraftarlar ve kentin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkmasının önemine değinerek, "Öncelikle takımımıza destek olunması gerekiyor. Yönetimimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza, ilimizin ileri gelen büyüklerine çağrıda bulunuyorum. Takımımızı yalnız bırakmamaları gerekiyor. Çünkü başka Boluspor yok. Bu Boluspor'a destek olunması gerekiyor. Bu destek geldiği zaman iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK cephesi

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, Boluspor'un son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ve kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Boluspor'un yeni teknik ekibiyle geçen hafta Kasımpaşa karşısında iyi bir galibiyet aldığını hatırlatan Yılmaz, kendilerinin de son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Bolu'ya geldiklerini aktardı.

Karşılaşmanın kendileri açısından büyük önem taşıdığını ve play-off hattına girmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, "Maça iyi başladık. İlk yarıda golü de net şekilde bulduk. Bizim için her şey iyi gidiyordu. Ancak kırmızı kartla Soner'in oyundan atılmasının ardından sahada 10 kişi kaldık. Rakip üzerimize gelmeye başladı." diye konuştu.

Eksik kalmalarının ardından oyuncularının skoru koruma düşüncesiyle biraz daha geriye çekildiğini anlatan Yılmaz, Boluspor'un son dakikada gol bulduğunu ancak galibiyeti korumayı başardıklarını kaydetti.

Yılmaz, galibiyetin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Son haftalardaki çıkışımızı bu galibiyetle sürdürdük. Özellikle milli maç arasına bu moralle girmek bizim için önemli. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Kendi futbolcularımızı, oyuna girenleri, çıkanları ve yedek kulübesindeki herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç bir kadroya sahip olduklarını ve sezon içerisinde adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, milli maç arasını iyi değerlendirerek gelecek haftalara hazırlanacaklarını söyledi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Yılmaz, Van, Sivas ve Kayseri maçlarının yanı sıra arada oynayacakları kupa karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
TrendyolBolusporBodrumSporSon Dakika

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