Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

22.08.2022 18:58
Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altınordu ile 27 Ağustos Cumartesi günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altınordu ile 27 Ağustos Cumartesi günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 2. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra dar alandaki pas çalışması yaptı. İdman teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla günü tamamladı.

Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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