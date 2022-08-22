Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra dar alandaki pas çalışması yaptı. İdman teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla günü tamamladı.

Ligin 2. haftasında evinde Gençlerbirliği 'ne 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

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