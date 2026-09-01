Boluspor Teknik Direktörü Farrar, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Farrar, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı

Boluspor Teknik Direktörü Farrar, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Farrar, maçta basit pozisyonlardan gol yediklerini ve oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, kulübün durumunun malum olduğunu, kendi işine ve çalışmasına güvendiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Daniel Farrar, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Farrar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşma içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ancak çok basit pozisyonlardan gol yediklerini anlattı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü iyi analiz ederek karşılaşmaya hazırlandıklarını aktaran Farrar, "Bence oldukça kaliteli oyunculara sahipler. Ceza sahasındaki hakimiyeti, bire biri kaybettik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sergilemeye çalıştılar." dedi.

Farrar, Boluspor taraftarının bu sonucu hak etmediğinin farkında olduğunu da ifade ederek, "Takım olarak 3 gün içinde tekrar maçımız var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonraki oyun için de her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin alınan mağlubiyetler karşısında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Farrar, "Hayır. Şu an düşünmüyorum. Kulübün durumu malum. Ben kendi işime ve çalışmama güveniyorum. Bu yüzden kendi işim ve çalışmam hakkında herhangi bir soru işaretim yok. Biz her hafta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz." yanıtını verdi.

-Keçtaş Ankara Keçiörengücü cephesi

Keçtaş Ankara Keçiörengücü yardımcı antrenörü Vedat Kapurtu "Maçın başında bulduğumuz gollerle maçın genelinde biraz rahat oynadık. Ama üçüncü golü bulup daha da rahat oyun oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

Zorlu periyoda girdiklerine dikkati çeken Kapurtu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hafta sonu maç, hafta içi maç. Bu hafta sonu tekrar maçımız var. Maçın geneline bakarsak ilk yarı gerçekten oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. İlk yarıda fırsatları değerlendiremeyip farkı artıramadık. İkinci yarıda Boluspor'un üzerimize geleceğini biliyorduk. Ona göre biraz daha savunmayı ön planda tutarak bir oyun oynadık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor Teknik Direktörü Farrar, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı - Son Dakika

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