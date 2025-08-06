Boluspor Teknik Direktörü'nden Açıkladı: 'Lige Sancılı Başlayacağız' - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü'nden Açıkladı: 'Lige Sancılı Başlayacağız'

Boluspor Teknik Direktörü\'nden Açıkladı: \'Lige Sancılı Başlayacağız\'
06.08.2025 20:39
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Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, 14 Temmuz'da sezona başladıklarını ve geride kaldıklarını belirtti.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Biz şu anda hem sayısal hem kalite hem de fiziksel anlamda maalesef gerideyiz. 14 Temmuz'da sezonu açtık. Diğer takımlara baktığımızda, birçoğu haziranın 20'si ile 30'u arasında sezonu açtı" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde, günde çift antrenmanla sezona hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, takıma yeni eklenen transferlerle uyum süreci yaşıyor. Teknik Direktör Er, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Lige sancılı başlayacağız"

Sezona hem antrenman anlamında hem de fiziksel anlamda geç başladıklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Lige sancılı başlayacağız. Ben bunu geldiğim ilk günde söyledim. 19 oyuncu ayrılmış aramızdan. Çok ciddi bir sayı. 2 sene başarılı olmuş bir takım. Ama takımın içi maalesef boşalmış durumda. Geçen seneden 5 oyuncumuz var. Biz sezonu erken açan takımlardan minimum 18 gün gerideyiz. O da 30 antrenman demek. Süreç halen daha devam ediyor. Biz şu anda hem sayısal hem kalite hem de fiziksel anlamda maalesef gerideyiz. 14 Temmuz'da sezonu açtık. 3 haftalık bir kamp programı yaptık ve bu hafta artık maç haftası. Diğer takımlara baktığımızda, birçoğu haziranın 20'si ile 30'u arasında sezonu açtı. Bu durumda biz minimum 17-18 gün gerideyiz. Bu da minimum 30 antrenman demek. Üstelik, 14 Temmuz'da oynayabilecek seviyede sadece 5-6 oyuncumuz vardı. Süreç hala devam ediyor. Bugün katılan oyuncumuz var, dün katılan var, ondan önce gelen var. Yani bazı oyuncuların antrenman açığı daha da fazla. Tabii hazır oyunculara yönelmeye çalışıyoruz ama transfer süreci biliyorsunuz çok kolay olmuyor. Maksimum derecede, burada yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz, teknik heyet hem antrenman yapıyor hem de sürekli oyuncularla alakalı bilgi alışverişinde bulunuyor. Transfer listemizi sürekli güncelliyoruz. Kimler gelebilir, kimlerle irtibata geçip hızlıca aramıza katabiliriz, bunlara bakıyoruz. Transfer dönemi bitene kadar bu sürece devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Pazar günkü maça en hazır şekilde çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Teknik Direktör Mustafa Er, "Fiziksel olarak gerideyiz, sayısal olarak gerideyiz. Kalite olarak da mevcut kadrodaki seviyeyi yüzde 100 artırmamız gerekiyor. Ama bu anlamda oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Üç hafta boyunca hızlandırılmış bir program uyguladık. Buna mecburduk. Çok ciddi bir yüklenme yaptık ve çok şükür, sakatlık yaşamadık. Oyuncuların katılımı gerçekten iyiydi. Hazırlık maçlarında da bu yüklemeleri devam ettirdik. Aslında hazırlık maçları, bu yükün devamı niteliğindeydi. Bu hafta tempoyu biraz düşürüyoruz. Sadece bugün çift antrenmanımız var. Artık perşembe ve cumartesi günleri tamamen taktik çalışacağız. Pazar günkü maça en hazır şekilde çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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