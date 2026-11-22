Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Boluspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken Boluspor'da Arguello, Yusuf Can Esendemir, Alptekin Çaylı ve Furkan Emin Kaçmaz, Fatih Karagümrük'te ise Halis Joshua Esen sarı kart gördü.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Osman Akarsu, Murathan Çomoğlu
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Candan Başkale (Dk. 72 Çağtay Kurukalıp), Onogo (Dk. 55 Barış Kalaycı), Dorukhan Toköz (Dk. 72 Verde), Halis Joshua Esen (Dk. 89 Kaan Arda Demir), Emre Akbaba, Traore, Tiago Çukur (Dk. 54 Cenk Tosun)
Boluspor: Tafas, Arguello, Arda Tuğra Saygı, Bartu Göçmen, Yusuf Can Esendemir, Tolunay Artuç, Bertu Alican Özyürek, Alptekin Çaylı (Dk. 90+3 Uğurhan Uğurlu), Zeki Dursun (Dk. 90+4 Temel Çakmak), Nurettin Korkmaz (Dk. 64 Furkan Emin Kaçmaz), Ege Özkayımoğlu
Sarı kartlar: Dk. 37 Arguello, Dk. 41 Yusuf Can Esendemir, Dk. 74 Alptekin Çaylı, Dk. 86 Furkan Emin Kaçmaz (Boluspor), Dk. 72 Halis Joshua Esen (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Boluspor, 0-0 berabere kaldı.
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