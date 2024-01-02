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Boluspor, Tunahan Çiçek'i transfer etti - Son Dakika
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Boluspor, Tunahan Çiçek'i transfer etti

Boluspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tunahan Çiçek'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma imzalandı. Çiçek, profesyonel kariyerinde 439 maçta görev alarak 121 gol kaydetti.

Boluspor, Tunahan Çiçek\'i transfer etti
02.01.2024 - 17:55,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Tunahan Çiçek'i renklerine bağladı.

İkinci devreye daha güçlü başlamak için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, 31 yaşındaki forvet Çiçek ile 1,5 yıllığına anlaşma imzaladı.

Futbola FC Arbon altyapısında başlayan Çiçek, daha sonra 2010 yılında İsviçre Süper Ligi takımlarından FC St. Gallen'e transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Boluspor'un kadrosunda yer alan tecrübeli forvet, FC Schaffhausen, Neuchatel Xamax ve FC Vaduz formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde 439 karşılaşmada görev alan Çiçek, 121 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
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