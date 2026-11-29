Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Turka Esenler Erokspor karşısında 2-0 mağlup olan Boluspor'un antrenörü Yiğit Yılmazer, "Eğer birinci devrenin sonuna kadar puan ve puanlar alamazsak ve makas açılırsa ikinci devrede ne yaparsak yapalım belki sonuca ulaşamayabiliriz." dedi.

Yılmazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askeri personele Allahtan rahmet dileyerek Türk milletine başsağlığı diledi.

Karşılaşmaya rakiplerinin nasıl oynayacağını ve neler yapabileceğini bilerek hazırlandıklarını anlatan Yılmazer, "Ön alan baskısında arkada yaratacağımız boşlukları birçok kez çalıştık, Birçok kez konuştuk oyuncularımızla. Ancak tabii ki siz antrenmanlarda ne kadar çalışırsanız çalışın bazen saha içerisindeki değişkenler bunları yapmanıza engel oluyor. Bugün Erokspor'un özellikle blok halinde kalmasını, savunmasını, orta sahasını geçemedik. İstediğimiz oyunu oynayamadık." diye konuştu.

Yılmazer, Esenler Erokspor karşısında istediklerini yapamadıklarını belirterek, "Biraz yumuşak kaldık. Erok gibi güçlü bir takıma karşı mücadele ediyorsanız biraz daha sert, onların iki katı koşmanız gerekiyor. Çünkü Erokspor bu ligin en kuvvetli takımlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Yılmazer, Boluspopr'un zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Zorlu bir süreçten geçtiğimizi herhalde herkes biliyordur. Bu zorlu sürece rağmen teknik ekip değişikliğinden sonra sahada oynanan oyundaki değişikliği de herkes görüyordur. Puan ve puanlar almaya çalışıyoruz. İyi oynadığımız müsabakalar oluyor bugün haricinde. Birinci devrenin sonuna kadar alabildiğimiz en yüksek puanı almak zorundayız. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Eğer birinci devrenin sonuna kadar puan ve puanlar alamazsak ve makas açılırsa ikinci devrede ne yaparsak yapalım belki sonuca ulaşamayabiliriz. Bunun için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gerçekten bir bütün olmak zorundayız. Sadece içeride değil dışarıda da bütün olmak zorundayız."

Turka Esenler Erokspor cephesi

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-0'lık skorun çok önemli olduğunu dile getirdi.

Boluspor'un önemli bir takım olduğunu anlatan Karaman, "Boluspor, bu çocukları tebrik ediyorum. Zor şartlar altında, sahanın zemini, stadın durumu, işte buradaki durumları görüyoruz. Zor şartlar olmasına rağmen müthiş mücadele veriyorlar." dedi.

Maçın genelinin kontrollerinde geçtiğini kaydeden Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Boluspor'un da genç, aç, hırslı oyuncuları kendilerini göstermek için mücadele ettikleri bir maç oldu. Skordan, sonuçtan memnunum. Daha iyi olabiliriz ama mevcut şartlarda bu kadar yapabilirdik. Şimdi kendimizi önümüzdeki haftanın maçına bakıp onun çalışmalarını yapacağız. Buradan da tüm Bolusporlu dostlara selamlarımı iletiyorum, başarılar diliyorum."