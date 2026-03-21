Boluspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Boluspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

Boluspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı
21.03.2026 16:49
Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı; Boluspor 42, Bandırmaspor 48 puana ulaştı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu- Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed, Balburdia

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen- Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Kalıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Souza (Dk. 26 Kehinde)

SARI KARTLAR: Işık Kaan Arslan (Boluspor) -Badji (Bandırmaspor),

Trendyol 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Boluspor evinde ağırladığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Boluspor puanını 42'ye, konuk Bandırmaspor ise 48'e yükseltti.

Kaynak: DHA

Boluspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Boluspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
