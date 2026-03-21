Boluspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu- Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed, Balburdia
BANDIRMASPOR: Arda Özçimen- Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Kalıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Souza (Dk. 26 Kehinde)
SARI KARTLAR: Işık Kaan Arslan (Boluspor) -Badji (Bandırmaspor),
Trendyol 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Boluspor evinde ağırladığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Boluspor puanını 42'ye, konuk Bandırmaspor ise 48'e yükseltti.
