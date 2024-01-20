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Boluspor ve Bandırmaspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Boluspor ve Bandırmaspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinden sapmadıklarını ve Süper Lig'e yükselmek için mücadele ettiklerini belirtirken, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maçın önemini vurgulayarak play-off hedeflerine odaklandıklarını ifade etti.

Boluspor ve Bandırmaspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
20.01.2024 - 19:50,
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile biten Boluspor-Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu,

Süper Lig hedefinin sürdüğünü belirterek, "Maçtan önce kazanmak için, 3 puan için geldiğimiz bir deplasmandı. Kazanıp, diğer haftalarda da çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Maçın aslında başında iyi bir oyunla başladık. Kritik pozisyonlar vardı değerlendiremedik. Bölüm bölüm iyi oynadığımız dakikalarda sonuçlandıramadık. Yani çok üretmesek de girdiğimiz pozisyonları da sonuçlandıramadık. Rakibin tabii ki duran toptaki istatistiğini biliyorduk. Bir anlık konsantrasyondan dolayı kalemizde golü gördük. Tabii dengeli giden bir maçtı aslında bölüm bölüm. Rakip tabii ki golü buldu. Kim golü bulsa lehine dönecek bir oyun olacaktı. Çünkü karşılama alanları, savunma anlamında her iki takım da bunu iyi yapıyordu. Çok üretken olamıyorsun tabii ki alanları kapattığında, buna rağmen 4 tane pozisyonumuz var. Değerlendirebilseydik bizim lehimize iyi sonuçlu olurdu. Hedefimizden sapmış değiliz. Yine Süper Lig hedefine devam ediyoruz, önümüzde iç sahada oynayacağımız bir maç var. Geri kalan 15 tane maçımız var. Oyunun tabii ki belli bölümlerinde gerçekten iyi bir performans ortaya koydu takımımız ama sonuçlandıramadık. Bunu sonuca bağlamamız lazım. Oyun sürekli gelişen bir oyunumuz olacak. Buradan derslerimizi çıkaracağız" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Bizim açımızdan çok değerli bir maçtı"

Boluspor'un play-off'a kalmak için çabasının süreceğini dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Bizim açımızdan çok değerli bir maçtı. Çünkü yarışmamız gerekiyordu. Geçen hafta Adana'da uzun bir bölüm 65 dakika 10 kişi oynadık. Kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik. Bu maç ligin üst sıralarına oynamamız açısından çok değerliydi. Oyuncularım da bunun çok farkındaydı. Biz sonuna kadar Play-off'un takımı olmak için çalışacağız, çabalayacağız. İnşallah da başarırız diye umut ediyorum. Sonuna kadar başarmak için çalışacağız. Maça gelince de, Bandırma takımı çok maliyetli bir kadro. Sezon başı da iyi planlı bir şekilde kurulmuş. İyi oyuncuları var. Ekonomik anlamda da bizden rahatlar. Oyuncu kalitesi o var ama kimin askerlerinin iyi olduğunun önemi yok, kim askerlerini daha iyi kullanıyor onun önemi var. Maçın olaylı son kısmını da anlatayım. Posmac pas atmak istemedi. Adel yanlış yaptı. O topu biz rakibe verdik aslında. Adel gitti golü attı. Bizde Boluspor'a yakışır şekilde kaleyi açtık. Kazandığımız için mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA
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