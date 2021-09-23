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Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular - Son Dakika

Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular

23.09.2021 14:10
Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular, System.String[]

Abant'taki kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu futbolcuların içinde olduğu otomobil bariyerlere çarptı. Ormanlık alana giren araçta Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir bulunuyordu. Dere yatağına devrilmek üzere olan araç, ağaç kütüğü sayesinde son anda düzeldi.

Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken Tugay Kacar idaresindeki otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.

Lüks araçla kahvaltıya giden Bolusporlu futbolcular ormana uçtu!

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Araçtaki futbolcular Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir kazayı yara almadan atlattı. Kulübün teknik direktörü Reha Kemal Erginer, kaza yerine gelerek futbolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Lüks araçla kahvaltıya giden Bolusporlu futbolcular ormana uçtu!
Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular

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Son Dakika Spor Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular - Son Dakika
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