Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United'ın teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde favori gösteriliyor. Bu durum, mevcut teknik direktör Ruben Amorim'in istifa etmesi halinde gerçekleşebilir. Mourinho, daha önce 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmış ve 2017'de Lig Kupası ile Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

12.05.2025 16:42
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Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefi olan ve takımda bir sene daha kalıp kalmayacağı da büyük merak konusu olan Jose Mourinho, Manchester United teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde favori gösteriliyor.

ESKİ TAKIMININ BAŞINA GEÇEBİLİR

Bu durum, mevcut teknik direktör Ruben Amorim'in istifa etmesi halinde gerçekleşebilir. 40 yaşındaki Amorim, Kasım ayında göreve başlamasından bu yana başarısız bir performans sergiledi.

AMORİM'DEN İSTİFA SİNYALİ

Dün sahasında West Ham'a 2-0 yenilmelerinin ardından açıklama yapan Portekizli teknik adam, durumu düzeltemezse istifa edeceğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Amorim'in ayrılması durumunda 62 yaşındaki Jose Mourinho takımın başına getirilebilecek isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Mourinho daha önce 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmış ve 2017'de Lig Kupası ile Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ancak sonrasında takımla ilişkisi bozulmuştu.

Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor

Manchester United, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • bülent yılmaz:
    gitme la gs lıları bırakma 15 3 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    Bir GS li olarak üzüldüm yalan yok. 6 2 Yanıtla
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