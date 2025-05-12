Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefi olan ve takımda bir sene daha kalıp kalmayacağı da büyük merak konusu olan Jose Mourinho, Manchester United teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde favori gösteriliyor.
Bu durum, mevcut teknik direktör Ruben Amorim'in istifa etmesi halinde gerçekleşebilir. 40 yaşındaki Amorim, Kasım ayında göreve başlamasından bu yana başarısız bir performans sergiledi.
Dün sahasında West Ham'a 2-0 yenilmelerinin ardından açıklama yapan Portekizli teknik adam, durumu düzeltemezse istifa edeceğini söyledi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Amorim'in ayrılması durumunda 62 yaşındaki Jose Mourinho takımın başına getirilebilecek isimler arasında ilk sırada yer alıyor.
Mourinho daha önce 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmış ve 2017'de Lig Kupası ile Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ancak sonrasında takımla ilişkisi bozulmuştu.
Son Dakika › Spor › Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor - Son Dakika
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