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Bordospor Konya deplasmanında mağlup oldu - Son Dakika
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Bordospor Konya deplasmanında mağlup oldu

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 12. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, Ereğli Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Bordospor Konya deplasmanında mağlup oldu
18.12.2023 - 13:29,
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KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 12. hafta maçında Konya deplasmanına çıkan Bordospor, rakibine mağlup oldu.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 12. hafta maçları oynandı. B Grubu'nda yer alan Tiffany & Tomato Bordospor, ikinci yarı ilk hafta maçında Konya ekibi Ereğli Belediyespor'la karşılaştı. Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 25-15, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı. Haftayı 9. basamakta tamamlayan Bordospor, gelecek hafta evinde Merinos'la karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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