Bornova 1877, Galatasaray altyapısından Mustafa Yiğit Turgut'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Bornova 1877, Galatasaray altyapısından Mustafa Yiğit Turgut'u kadrosuna kattı

Bornova 1877, Galatasaray altyapısından Mustafa Yiğit Turgut\'u kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, Galatasaray altyapısında yetişen sol bek oyuncusu Mustafa Yiğit Turgut'u transfer etti. Kulüp, genç oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzaladı.

15.08.2024 11:03
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Bornova 1877, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Yiğit Turgut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi savunmaya bir hamle yaptı ve Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mustafa Yiğit Turgut'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Yiğit Turgut'la anlaşma sağladı. Ekibimiz 2002 doğumlu sol bek oyuncusu ile üç yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk hafta maçında Bulvarspor'la İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Bornova 1877'de Hakan Tırıs'la yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. İkinci etap çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-siyahlı kulüpte 1 sezondur Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Haktan Tırıs'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bornova 1877 Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu Haktan Tırıs'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Haktan Tırıs'a emekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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