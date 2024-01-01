Bornova 1877, genç oyunculara ilgi çekiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda devreyi 24 puanla Play-Off hattında tamamlayan Bornova 1877'nin genç oyunculara ara transfer döneminde ilginin büyük olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan kadrosunun büyük çoğunluğunu bozmayan İzmir ekibinde sezonun ilk yarısında oynanan futbolun herkes tarafından beğeniyle karşılandığını belirten sportif direktör Semavi Özgür, "Hedefimiz bu sezon Play-Off'lara kalmak. Sezonun ilk yarısı geride kalırken şu an için ilk beşin içindeyiz. Amacımız sezon sonunda da üst sıralarda yer almak. Yaş ortalaması çok genç olan bir ekibimiz var. Herkes uyumlu bir şekilde çalışarak, sahada istenilen performansı sergiliyor. Kulüp olarak misyonumuz her zaman gelişmek ve geliştirmek. Birçok kulüpten gençlerimize olan ilgi ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu durum da bizleri memnun ediyor" dedi.