Bornova 1877, İzmir Derbisi\'ne Hazırlanıyor

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 10 puanla liderlik koltuğuna kurulan Bornova 1877, bu hafta kendisiyle aynı puandaki köklü rakibi Karşıyaka'ya konuk olacağı İzmir derbisine hazırlanıyor. Bornova ekibini ligdeki ikinci yılında zirveye taşıyan teknik direktör Sercan Yıldırım, Karşıyaka maçı öncesi, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada etkili bir oyunla kazanarak liderlik koltuğunda olmak önemli. Biz her maçta rakiplerin durumunu değil, kendi oyun anlayışımızı bozmadan çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyun anlayışımızı kabul ettirerek skor almak son derece önemli. Karşıyaka karşılaşmasına da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Futbolcularımızı mücadele ve isteklerinden dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.