Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.
Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.
Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Borsada derbi rüzgarı! Galatasaray'a yatırım yapanlar yaşadı - Son Dakika