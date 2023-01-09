Borsada derbi rüzgarı! Galatasaray'a yatırım yapanlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsada derbi rüzgarı! Galatasaray'a yatırım yapanlar yaşadı

09.01.2023 11:57

Dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.

GALATASARAY ZİRVE YAPTI, FENERBAHÇE ÇAKILDI

Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.

DİĞER HİSSELERDE DURUM

Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Galatasaray paylaştı! Derbide Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden atılan madde pes dedirtti Galatasaray paylaştı! Derbide Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden atılan madde pes dedirtti Derbiyi canlı izleyenler Jesus'un bu karede ne dediğini çok merak ediyordu! Söyledikleri ortaya çıktı Derbiyi canlı izleyenler Jesus'un bu karede ne dediğini çok merak ediyordu! Söyledikleri ortaya çıktı Derbiye damga vuran kare! Taraflı tarafsız herkes aynı yorumu yapıyor Derbiye damga vuran kare! Taraflı tarafsız herkes aynı yorumu yapıyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borsada derbi rüzgarı! Galatasaray'a yatırım yapanlar yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2023 21:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada derbi rüzgarı! Galatasaray'a yatırım yapanlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement