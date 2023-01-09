Borsada derbi rüzgarı! Galatasaray'a yatırım yapanlar yaşadı

Dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. GALATASARAY ZİRVE YAPTI, FENERBAHÇE ÇAKILDI Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı. DİĞER HİSSELERDE DURUM Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Galatasaray paylaştı! Derbide Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden atılan madde pes dedirtti

Derbiyi canlı izleyenler Jesus'un bu karede ne dediğini çok merak ediyordu! Söyledikleri ortaya çıktı

Derbiye damga vuran kare! Taraflı tarafsız herkes aynı yorumu yapıyor