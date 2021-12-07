Borussia Dortmund-Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Signal Iduna
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni ( Fransa)
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen
Beşiktaş: Ersin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza, Can, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi
Kaynak: AA
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