Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi - Son Dakika
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Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi

16.03.2022 23:21
Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundeliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundeliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. hafta erteleme maçında MEWA Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, 87. dakikada Axel Witsel'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran lig ikincisi Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 4'indirdi. Mainz 05 ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.

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Borussia Dortmund, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi - Son Dakika


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