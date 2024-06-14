Borussia Dortmund ile Mats Hummels yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Borussia Dortmund ile Mats Hummels yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 13 sezon boyunca formasını giyen 35 yaşındaki stoper Mats Hummels ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Hummels'e emekleri için teşekkür ederken, kariyerinde başarılar diledi. Hummels, Borussia Dortmund'da 2 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı ve 2013 ile 2024 yılları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

14.06.2024 15:25
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund ile stoper Mats Hummels'in yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın formasını 13 sezon giyen 35 yaşındaki Alman milli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Borussia Dortmund'da 2'şer Bundesliga ve Almanya Kupası, bir kez de Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Hummels, 2013 ile 2024'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund ile Mats Hummels yollarını ayırdı - Son Dakika

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