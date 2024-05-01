Borussia Dortmund, PSG'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Borussia Dortmund, PSG'yi 1-0 mağlup etti

Borussia Dortmund, PSG\'yi 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek avantaj elde etti. Niclas Füllkrug'un golüyle öne geçen Dortmund, rövanş öncesi önemli bir galibiyet aldı.

01.05.2024 23:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA

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