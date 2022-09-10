Bosna Hersek'in Rusya ile "dostluk maçı" yapma kararı tepkilere sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek'in Rusya ile "dostluk maçı" yapma kararı tepkilere sebep oldu

10.09.2022 13:54
Bosna Hersek'in Rusya ile "dostluk maçı" yapma kararı tepkilere sebep oldu

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, Rusya Futbol Federasyonundan gelen "dostluk maçı" teklifine olumlu yanıt vermesi bölgede tepkilere sebep oldu.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, Rusya Futbol Federasyonundan gelen "dostluk maçı" teklifine olumlu yanıt vermesi bölgede tepkilere sebep oldu.

Rusya'nın geçen hafta gönderdiği teklifi, komisyon toplantısında değerlendiren Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, söz konusu tartışmalı kararı almadan önce UEFA'ya da danıştığı ve UEFA'nın da dostluk maçı oynanmasında bir sakınca görmediği ifade edilirken, Bosna Hersekli ünlü futbolculardan karara tepki geldi.

Futbolculardan Edin Dzeko ve Miralem Pjanic, yerel basına yaptıkları açıklamada, federasyonun "dostluk maçı" teklifine olumlu cevap vermesini eleştirdi.

Dzeko, Rusya'ya gitmek istemediğini, her zaman barıştan yana olduğunu, Bosna Hersek Milli Takımı'nın kiminle oynayacağına karar veren kişinin kendisinin olmadığını ancak bu konuda tutumunun belli olduğunu söyledi ve "Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Miralem Pjanic ise "Federasyonun kararını duydum. Bu konuda tutumumu biliyorlar. Beni aradılar, maç hakkında ne düşündüğümü sordular. Ne düşündüğümü söyledim ve sonra farklı bir kararla şaşırdım. Bu, iyi bir karar değil. Söyleyecek bir sözüm yok." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada ayrıca Bosna Hersek ile Rusya arasındaki dostluk maçının, 19 Kasım'da St. Petersburg'da oynanacağına yer verildi.

YORUMLAR
500
Ukraynalı çiftçiler tahıl yerine ayçiçeği ekiyor Ukraynalı çiftçiler tahıl yerine ayçiçeği ekiyor Son dakika gündem: BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÜRK MİLLETİNİN ÇOCUKLARI HER ZAMAN YETENEKLİDİR, BECERİKLİDİR, ÇALIŞKANDIR Son dakika gündem: BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÜRK MİLLETİNİN ÇOCUKLARI HER ZAMAN YETENEKLİDİR, BECERİKLİDİR, ÇALIŞKANDIR
Kaynak: AA

Miralem Pjanic, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bosna Hersek'in Rusya ile 'dostluk maçı' yapma kararı tepkilere sebep oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 13:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'in Rusya ile "dostluk maçı" yapma kararı tepkilere sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement