Boyabat Çeltik Veteranlar, Kale Veteranlar'ı 2-1 yenerek derbiden galip ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tümvet Orta Karadeniz Veteranlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Boyabat derbisinde Boyabat Çeltik Veteranlar, Boyabat Kale Veteranlar'ı 2-1 mağlup etti. Feridun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Çeltik Veteranlar, Ercan'ın golüne rağmen üstünlüğünü korudu.
Tümvet Orta Karadeniz Veteranlar Ligi'nin 4. haftasında Boyabat derbisinde karşı karşıya gelen Boyabat Çeltik Veteranlar ile Boyabat Kale Veteranlar arasındaki mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Boyabat Çeltik Veteranlar oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Boyabat Çeltik Veteranlar, ilk yarıda geliştirdiği ataklarla rakip kalede heyecanlı dakikalara neden oldu. Feridun'un kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün giren Boyabat Çeltik Veteranlar, ilk 30 dakikayı avantajlı tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan Boyabat Kale Veteranlar, farkı azaltmak için oyunu rakip yarı alana yıktı. Son dakikalara kadar gol arayışını sürdüren Boyabat Kale Veteranlar, Ercan'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Boyabat Çeltik Veteranlar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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