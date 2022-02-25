Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler - Son Dakika
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Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler

25.02.2022 00:57
Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler

Ligdeki en yakın rakibini deplasmanda 90+8'de attığı gol ile mağlup eden ve önemli bir galibiyete imza atan Sakaryaspor'un maçını restoranda izleyen taraftarın adeta kendilerinden geçtiği gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

Ligdeki en yakın rakibini deplasmanda 90+8'de attığı gol ile mağlup eden ve önemli bir galibiyete imza atan Sakaryaspor'un maçını restoranda izleyen taraftarın adeta kendilerinden geçtiği gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında 1461 Trabzon FK, Sakaryaspor'u konuk etti. Ligde liderlik mücadelesi veren iki takım Trabzon Yavuz Selim Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşma, 90+8'de Sakaryaspor'un Oğuz Kocabal ile bulduğu gol ile 1-0 sonuçlandı. Kritik bir deplasmandan son dakika golüyle 3 puan kazanan Sakaryaspor 58 puan ile liderliğini koruyor.

Gole sevinirken kendilerinden geçtiler

Karşılaşmayı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Baytar Steakhouse'de takip eden Sakaryasporlu iki taraftarın yaşadığı gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; takımlarının son dakikada attığı gol ile adeta kendilerinden geçen iki taraftarın büyük sevinç yaşadıkları görüldü. Bulundukları yerden fırlayan ikili, golü önce birbirine sarılarak kutladı. Daha sonrasında restoranın dışına taşan ve restoranda çalışan 1 kişinin daha ortak olduğu sevinç anları ise görülmeye değerdi. Büyük sevinç yaşayan ikilinin restoran dışında kaldığı ve çalışanların içeriden gelerek kapıyı açtığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Tatangalar takımı şampiyon gibi karşıladı

Öte yandan, galibiyetin ardından şampiyonluk yolunda ilerleyen yeşil-siyahlı takımın coşkulu taraftar grubu ise, Sakaryaspor'u önce Sabiha Gökçen Havaalanı'nda sonrasında ise Rüstemler Tesisleri'nde şampiyon gibi karşıladı. - SAKARYA

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Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1 TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Sakaryaspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler - Son Dakika


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