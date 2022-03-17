Bozan: "Dostluğa bir adım da amatörlerimizden olsun" - Son Dakika
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Bozan: "Dostluğa bir adım da amatörlerimizden olsun"

17.03.2022 13:00
Bozan: "Dostluğa bir adım da amatörlerimizden olsun"

Süper Amatör Lig İlyas Ayan Sezonu Klasman Grubu müsabakalarının son haftası oynanacak.

Süper Amatör Lig İlyas Ayan Sezonu Klasman Grubu müsabakalarının son haftası oynanacak.

Karşılaşacak olan takımlara çağrıda bulunan Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr Ahmet Bozan, "Pandemiden sonra dostluğun ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğu hepimiz tarafından idrak edilmiştir. Uzun bir aradan sonra başlatabildiğimiz ligimizde son haftaya gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki kazananın, kaybedenin olacağı bir sezon olacak, ama en önemlisi 'Adana sporunun Adana dostluğunun' kazanması. Sahadaki mücadelenin sahada kalması ve takımların birbirleriyle el ele, kol kola müsabakalara çıkmalarını arzu ediyoruz. Gelin hep birlikte 'dostluğa bir adım da amatörlerimizden olsun' diyerek müsabakaları sporun güzellikleri ile süsleyelim" dedi.

Hafta içi kulüpleri ve ilgili kurumları bütünü ile makamına davet eden ve müsabakalarda centilmenliğin ön plana çıkmasında önemli adımlar atan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a da teşekkür eden Başkan Bozan, şunları kaydetti:

"Müsabakalar ile ilgili her türlü önlemler alınacaktır. Takımlarımızın sağduyulu bir şekilde müsabakalarına devam etmeleri ve örnek bir Adana amatörünün Türkiye gösterilmesi en önemli görevimiz olduğu unutulmamalıdır. Bu vesileyle tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Adanalı sporsever kardeşlerimize Pazar günü saat 17.00'de Muharrem Gülergin Stadı'nda başlayacak müsabakalara davet ediyoruz" diye konuştu.

Süper Amatör Lig İlyas Ayan Sezonu Klasman Grubu maçlarında karşılaşmalar pazar günü oynanacak. Adana Hadırlıgücü - Adana Vefaspor maçı 17.00'da, İmamoğlu Belediyespor - Adaletgücü maçı ise 19.00'da oynanacak.

Maçlar Muharrem Gülergin Stadı'nda yapılacak. - ADANA

Bozan: Dostluğa bir adım da amatörlerimizden olsun

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Ahmet Bozan, Amatör Lig, Pazar, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bozan: 'Dostluğa bir adım da amatörlerimizden olsun' - Son Dakika


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