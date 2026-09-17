Bozkurt, Aliağa FK maçı öncesi 3 haftalık zorlu periyoda dikkat çekti - Son Dakika
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Bozkurt, Aliağa FK maçı öncesi 3 haftalık zorlu periyoda dikkat çekti

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Bozkurt, Aliağa FK maçı öncesi 3 haftalık zorlu periyoda dikkat çekti
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Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, 3 haftalık zorlu bir periyoda girdiklerini belirterek ilk maçın Aliağa FK olduğunu söyledi. Bozkurt, takımda sakat oyuncu bulunmadığını ve bu maçta taraftara çok iş düştüğünü ifade etti.

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Aliağa FK maçının önemine vurgu yaparak, "3 haftalık zorlu bir periyoda girdik" dedi.

Elazığspor Teknik direktörü Serdar Bozkurt antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Elazığspor'un fikstürünün zorlu başladığını aktaran teknik direktör Bozkurt, "Sebat ve Adana Demirspor maçlarını güzel skorlarla geçirdik. Üç haftalık zorlu bir periyoda girdik ilk maçımız Aliağa ile şu an sadece onu düşünüyoruz. Teknik kapasitesi yüksek olan bir takım. Oyunu çok iyi oynayan bir takım iyi oyunculara sahip bir takım. Tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Aliağa sezon başı biliyorsunuz, bir adım geri çekildi ama bu onların iyi olmadıkları anlamına gelmiyor. Bu maçta taraftarlarımızı da çok iş düşüyor. İlk defa onların karşısına çıkacağız. Sıkı bir fikstürdeyiz. Bu maça atlattıktan sonra Gebze maçı var. Deplasmana gideceğiz, sonra Çorlu gelecek. İnşallah kazanan biz oluruz. Takımda herhangi bir sakatımız yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Serdar BozkurtElazığsporBozkurtSporSon Dakika

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