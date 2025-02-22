Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Edremit\'i 3-1 Yenerek Güçlü Performans Sergiledi

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 mağlup etti.

Maçın başlama düdüğünden itibaren üstün bir oyun sergileyen Bozüyük ekibi ilk seti 18- 25, ikinci seti 18-25 kazanırken, üçüncü seti ev sahibi takım 25-23 kazandı. Dördüncü ve son sette oyun üstünlüğünü koruyan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı seti 2O-25 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. - BİLECİK