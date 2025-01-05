Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Namağlup Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Namağlup Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti

Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Namağlup Göztepe\'yi 3-1 Mağlup Etti

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde lider Göztepe'yi 3-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maç büyük bir heyecan içinde geçti ve Bozüyük, Göztepe'nin 13 haftalık namağlup serisini sona erdirdi.

05.01.2025 20:20  Güncelleme: 20:23
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin 14. haftasında grubun lideri namağlup Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, takım sponsorları, teknik ekipler ve taraftarlar takip etti. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu maç öncesinde takıma başarılar diledi. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta taraftar da maç boyunca tezahüratlarıyla takıma moral verdi. Maçın genelinde üstün bir oyun sergileyen ve heyecanın hep doruk noktasında olduğu maçta Bozüyük temsilcisi ilk seti 16-25 kaybetti. İkinci seti 26-24, üçüncü seti 25-21, dördüncü seti ise 25-23 önde bitiren Bozüyük Belediye Eğitim Spor, namağlup Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ligde 13 haftadır yenilmeyen grup lideri Göztepe, ilk mağlubiyetini almış oldu. Bozüyük Belediye Eğitim Spor taraflardı da galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Maç bitiminde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kaymakam Adem Öztürk ve diğer protokol üyeleri ile birlikte sahaya inerek, takımı ve teknik ekibi büyük bir coşkuyla tebrik etti. Galibiyet sevincini sporcularla ve taraftarlarla paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu, takıma başarılarının devamını diledi.

Bozüyük Belediye Eğitim Spor, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda Sakarya Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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