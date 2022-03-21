Bozüyük'te 92 tekvandocu için sarı ve sarı yeşil kuşak töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te 92 tekvandocu için sarı ve sarı yeşil kuşak töreni yapıldı

21.03.2022 15:57
Bozüyük'te 92 tekvandocu için sarı ve sarı yeşil kuşak töreni yapıldı

Bozüyük Güneş Spor Kulübünce ücretsiz sunulan tekvando kursuna katılan 92 sporcu için kuşak töreni gerçekleştirildi.

Bozüyük Güneş Spor Kulübünce ücretsiz sunulan tekvando kursuna katılan 92 sporcu için kuşak töreni gerçekleştirildi.

İlçe genelinde çocukları spora yöneltmek ve teşvik etmek amacıyla verilen ücretsiz eğitimden faydalanan çocuklar için Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kuşak töreni düzenlendi.

Kulüp antrenörü Kübra Özen, şubat-mart ayları arasında 92 sporcunun tekvando kurslarına katıldığını ve kuşak ve belge almaya hak kazandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Beyaz kuşak ile başlayan okul çıkışlarında zaman kaybetmeden antrenmana gelen sporcularımız 4 ayın sonunda emeklerinin karşılığını sarı ve sarı yeşil kuşak olarak aldı. Daha yolun başındalar, bırakmaz ve bu disiplin ile devam ederlerse daha güzel günler onları bekliyor olacak. Onların heyecan, mutluluk ve başarılarına ortak olmak çok güzel bir duygu."

Törende, kuşak atlamaya hak kazanmış öğrencilere başarı belgeleri verilerek, sarı ve sarı yeşil kuşakları takıldı.

YORUMLAR
500
Bozüyük'te Orman Haftası kutlandı Bozüyük'te Orman Haftası kutlandı Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hisarcık, Bozüyük, Güneş, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bozüyük'te 92 tekvandocu için sarı ve sarı yeşil kuşak töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük'te 92 tekvandocu için sarı ve sarı yeşil kuşak töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement