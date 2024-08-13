Bozyazı\'da düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi

Spor

Bozyazı'da ilçesinde düzenlenen 'Bozyazı 3. Plaj Voleybolu Turnuvası' sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bozyazı Belediyesi iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen turnuvada, ilçe geneli 20 takımdan 120 sporcu mücadele etti. Bozyazı Sahil Park'ta bir hafta süren turnuva sonunda Ergün Kokoreç takımı birinci, Bal City takımı ikinci ve Şenmak Doğalgaz takımı üçüncü du.

Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Kuz, Belediye Başkan yardımcıları Hasan Ali Öztaş ve Salih Şahin ile organizasyon sorumlusu Sema Güler tarafından verildi. - MERSİN