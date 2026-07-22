Brezilya Yarı Finalde: İtalya Maçı Hazırlığı Başladı

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Brezilya'nın başantrenörü Jose Roberto Lages Guimaraes, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını ve artık yarı finaldeki İtalya maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'da oynanan müsabaka sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Guimaraes, Japonya'nın kolay bir rakip olmadığını ve kolay bir maç geçirmediklerini belirterek "Bu tür maçlarda kazanıp kazanmayacağımızı bilemezsin. Rakiplerimizin her oyuncusu çok yetenekli ve savunmaları gerçekten harika. Ancak ilk sette servislerde dört hata yaptık ve dört kez eşitlik durumu yaşandı. Sanırım ilk setin sonucunu belirleyen de bu oldu. İkinci sette ise hücumda kontrolü elimize aldık. Hücum ve savunma arasındaki denge, ilk sete kıyasla çok daha iyiydi. Yine de elbette takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Artık İtalya maçına hazırlanacaklarını kaydeden Guimaraes, şunları söyledi:

"Sırada İtalya ile oynayacağımız yarı final maçı var. Şu an İtalya üzerine kafa yormalı ve onları analiz etmeliyiz. O maça hazır mıyız? Bunu şimdiden söylemek zor çünkü biraz yorgunuz. Japonya'ya karşı oynamak hem duygusal hem de fiziksel açıdan hiç kolay değildi. Şimdi biraz dinlenmemiz gerek. Bu çeyrek final başarısının tadını, yani önümüzdeki altı saatin tadını çıkarmalıyız. Altı saat dolunca da artık yeni bir sayfaya geçip İtalya'yı düşünmeye başlamalıyız."