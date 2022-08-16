Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak - Son Dakika
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Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak

16.08.2022 17:00

Brezilyalı genç modelin fotoğrafına "Güzel" mesajını atan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, "Gel daha yakından bak." yanıtıyla karşılaştı. Genç model Lis, daha sonra Neymar'ın kendisine attığı mesajları yayınladı. İfşası sonrası Lis'in takipçi sayısı hızla yükseldi.

Son günlerde Paris Saint-Germain'de Mbappe ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Neymar, sosyal medyada genç bir modele attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından gündeme oldu.

FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Brezilyalı model Anna Lis, Neymar'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Sosyal medyada kısa sürede elden ele yayılan mesaj görüntüleri sonrası Brezilyalı yıldız, özellikle Fransa'da gündeme oturdu.

Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu
Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu

"ÇALIŞMAK BENİ ENGELLİYOR"

Anna Lis'in Neymar ile yaptığı konuşmada Brezilyalı yıldızın, genç modele "Güzel fotoğraf" dedikten sonra "Gel daha yakından bak." cevabını aldığı görülüyor. Bunun üzerine "Çok uzak." yanıtını veren Neymar'a karşı ısrarcı tavrını sürdüren Lis, "Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil" ifadelerini kullanıyor. PSG'nin yıldızı ise son olarak "Çalışmak beni engelliyor." diyerek konuşmayı sonlandırıyor.

Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu
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SON DAKİKA: Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak - Son Dakika
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