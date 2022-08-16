Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak

Son günlerde Paris Saint-Germain'de Mbappe ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Neymar, sosyal medyada genç bir modele attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından gündeme oldu.

FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Brezilyalı model Anna Lis, Neymar'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Sosyal medyada kısa sürede elden ele yayılan mesaj görüntüleri sonrası Brezilyalı yıldız, özellikle Fransa'da gündeme oturdu.

"ÇALIŞMAK BENİ ENGELLİYOR"

Anna Lis'in Neymar ile yaptığı konuşmada Brezilyalı yıldızın, genç modele "Güzel fotoğraf" dedikten sonra "Gel daha yakından bak." cevabını aldığı görülüyor. Bunun üzerine "Çok uzak." yanıtını veren Neymar'a karşı ısrarcı tavrını sürdüren Lis, "Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil" ifadelerini kullanıyor. PSG'nin yıldızı ise son olarak "Çalışmak beni engelliyor." diyerek konuşmayı sonlandırıyor.