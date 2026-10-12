Bu görüntüler 2. Lig\'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi

TFF 2. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Dört gole sahne olan karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gündeminde bu kez futbolcular değil, maçın yayın görüntüleri vardı.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ FUTBOLSEVERLERİ ŞAŞIRTTI

Karşılaşmanın yayınında kullanılan kamera açıları ve görüntülerin netliği, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle saha içinden kaydedilen görüntüler, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Maçtan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada Süper Lig yayınlarıyla karşılaştırılmaya başlandı.

"SÜPER LİG'E ŞÖYLE KAMERAMANLAR LAZIM"

Görüntüleri izleyen bazı futbolseverler, alt liglerde de bu kalitede çekim yapılmasını olumlu karşıladı. Bir kullanıcının "Süper Lig'e şöyle kameramanlar lazım" yorumu ise karşılaşmanın yayın kalitesine yönelik beğeniyi özetledi. Sakaryaspor ile İskenderunspor arasındaki 2-2'lik mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntüler, futbolseverlerin yayın kalitesine ilişkin beklentilerini de yeniden gündeme taşıdı.