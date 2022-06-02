Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı? - Son Dakika
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Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?

02.06.2022 16:15

Barcelona'nın tecrübeli ismi Pique'nin uzun yıllardır beraber olduğu ve 2 çocuğunun annesi Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle aldattğı öne sürüldü.

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Pique, dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattı. Bu sansasyonel haber gündeme oturmuşken herkesi hayrete düşürecek bir iddia ortaya atıldı.

GAVİ'NİN ANNESİ İLE ALDATTI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan habere göre; Pique'nin Shakira'yı takım arkadaşı Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira'nın annesi ile aldattığı öne sürüldü.

Pique, Shakira'yı takımın arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim

''BEN MASUMUM''

Shakira'yı aldattığı iddia edilen Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin, Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı iddia edildi.

PAYLAŞIM YAPMADI

Daha önce Instagram profilinde sık sık Pique'yi paylaşan Shakira'nın 21 Mart'tan bu yana sevgilisi ile ilgili herhangi bir şey paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Pique, Shakira'yı takımın arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim
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Barcelona, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı? - Son Dakika


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