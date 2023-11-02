Dinlenip dinlenip gol attılar! Getafe ve Real Soceidad maçlarındaki skor ağızları açık bıraktı

Tardienta ile Getafe, İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında karşı karşıya geldi. Getafe, rakibine 12 gol atarak bir üst tura yükseldi.

GETAFE ACIMADI

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada John Patrick, 15 ve 54. dakikalarda Mason Greenwood, 30. dakikada Anthony Lozano, 33. dakikada Jordi, 35, 56, 63. dakikalarda Oscar Rodriguez, 68. dakikada Domingos Duarte, 73. dakikada Latasa, 78 ve 85. dakikalarda ise Borja Mayoral kaydetti.

REAL SOCIEDAD DA 12 ATTI

Bu sonuçla Getafe bir üst tura yükselirken kupanın bir diğer maçında Real Betis de rakibi Hernan Cortes'i 12-1 mağlup etmeyi başardı. Betis'e galibiyeti getiren golleri de 4, 20 ve 37. dakikalarda Sanchez Rodriguez, 6, 33, 41 ve 43. dakikalarda Willian Jose, 9. dakikada Luiz Henrique, 16 ve 50. dakikalarda Abdessamad Ezzalzouli, 86. dakikada Marc Roca ve 90. dakikada Assane Diao kaydetti.