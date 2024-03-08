Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler - Son Dakika
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Spor

Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler

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Meksika'da spor programı sunan bir kadın muhabir, canlı yayın sırasında taraftarlar tarafından taciz edildi. Taciz edildiğini fark edince sinirlenen muhabir, elindeki mikrofonla tacizciye defalarca vurdu. Muhabir, olayın ardından canlı yayını yarıda keserek alandan ayrıldı.

08.03.2024 00:05
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Meksika'da bir kadın muhabir, canlı yayında taraftarların tacizine uğradı. Taciz edildiğini anlayan muhabir, elindeki mikrofonu arkasındaki kişiye vurmaya başladı. Muhabirin o anları sosyal medyada viral oldu.

TARAFTARLARIN TACİZİNE UĞRADI

Spor programı sunan bir kadın muhabir, canlı yayında tacize uğradı. Taraftarların yanında canlı yayına bilgiler aktaran muhabir o esnada taciz edildiğini fark edince sinirlerine hakim olamadı.

CANLI YAYINI YARIDA KESTİ

Taciz edildiğini anlayan muhabir, kendisini taciz eden kişiye doğru dönerek elindeki mikrofonla defalarca vurmaya başladı. Bir süre sonra vurmayı bırakan muhabir, canlı yayını yarıda keserek alandan ayrıldı.

Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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