Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler

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Meksika'da bir kadın muhabir, canlı yayında taraftarların tacizine uğradı. Taciz edildiğini anlayan muhabir, elindeki mikrofonu arkasındaki kişiye vurmaya başladı. Muhabirin o anları sosyal medyada viral oldu.

TARAFTARLARIN TACİZİNE UĞRADI

Spor programı sunan bir kadın muhabir, canlı yayında tacize uğradı. Taraftarların yanında canlı yayına bilgiler aktaran muhabir o esnada taciz edildiğini fark edince sinirlerine hakim olamadı.

CANLI YAYINI YARIDA KESTİ

Taciz edildiğini anlayan muhabir, kendisini taciz eden kişiye doğru dönerek elindeki mikrofonla defalarca vurmaya başladı. Bir süre sonra vurmayı bırakan muhabir, canlı yayını yarıda keserek alandan ayrıldı.