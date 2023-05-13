Bu ligin affı yok! Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

İngiltere Premier Lig'in son sırasında bulunan Southampton, sahasında Fulham'a 2-0 mağlup oldu ve matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti.

SAHALARINDA YIKILDILAR

Ligin son sırasında yer alan Southampton, rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic kaydetti.

DÜŞMELERİ KESİNLETİ

24 puanlı Southampton'ın bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti. Bu sonucun ardından Southampton, 11 yıl sonra tekrar Championship'te mücadele edecek.