Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun\'un bonservisini belirledi

Beşiktaş, yıldız oyuncusu Orkun Kökçü için bonservis beklentisini netleştirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu için belirlediği rakam dikkat çekti.

50 MİLYON EURODAN AŞAĞISI YOK

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Yönetimin bu konuda taviz vermeyeceği ifade edildi.

DEVLER TAKİPTE

Manchester United ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Orkun Kökçü için yaz transfer döneminde ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesi ise yıldız oyuncu için belirlenen bonservis bedelinin altına inmeyi düşünmüyor.