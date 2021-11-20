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Bu rakam Fenerbahçe'yi zorlayacağa benzer: Rossi'nin zorunlu satın alma bedeli 10 milyon dolar - Son Dakika

Bu rakam Fenerbahçe'yi zorlayacağa benzer: Rossi'nin zorunlu satın alma bedeli 10 milyon dolar

20.11.2021 16:38

Fenerbahçe'nin sezon başında Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer alan iddiaya göre; sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve bedelin 10 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Son maçlardaki etkisiz oyunuyla teknik heyeti düşündüren Uruguaylı futbolcuyla ilgili ABD basınından şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Akşam'ın ABD basınından aktardığı habere göre; Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak için 10 milyon dolar ödeycek. Bugüne kadarki performansıyla tartışma konusu olan ve Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bölümünün beğenmediği 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon dolarlık ödemeyle birlikte kazan iyice kaynayabilir. Diego Rossi'nin kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak.

2 GOL VE 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Ancak zorunlu satın alma maddesi hayata geçince, Sarı-Lacivertliler oyuncuyla mukavele yapmak zorunda kalacak. Sonrasında ise nasıl bir yol izleneceği henüz bilinmiyor. Diego Rossi, günün şartlarına göre takımda da tutulabilir, elden de çıkarılabilir. Ancak her iki ihtimalde de eleştiri okları yönetime dönecek. Süper Lig'de 8 karşılaşmaya çıkan hücum oyuncusu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Ancak özellikle son dönemdeki formuyla teknik heyetin de gözünden tamamen düşmüş durumda.

Bu rakam Fenerbahçe'yi zorlayacağa benzer: Rossi'nin zorunlu satın alma bedeli 10 milyon dolar

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Son Dakika Spor Bu rakam Fenerbahçe'yi zorlayacağa benzer: Rossi'nin zorunlu satın alma bedeli 10 milyon dolar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu rakam Fenerbahçe'yi zorlayacağa benzer: Rossi'nin zorunlu satın alma bedeli 10 milyon dolar - Son Dakika
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