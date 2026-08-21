Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası - Son Dakika
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Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe\'den Ferdi Kadıoğlu bombası
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Archie Brown'ın yerine eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu getirmeyi planlarken, milli yıldız ve Brighton ile temaslara başlandı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer planı devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Archie Brown ile yollarını ayırarak eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferindeki planı Lyon eşleşmesinin sonucuna bağlı. Sarı-lacivertliler, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalması durumunda sol bek bölgesinde önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.

ARCHIE BROWN GİDECEK, FERDİ GELECEK

Plan doğrultusunda Archie Brown ile yolların ayrılması ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması hedefleniyor. Fenerbahçe yönetiminin transfer için beklemeye geçmediği ve hem milli futbolcuyla hem de kulübü Brighton ile ilk temasları kurduğu belirtildi. Görüşmelerin başladığı aktarılırken, Lyon karşısında alınacak sonuç transferin geleceği açısından belirleyici olacak.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Brighton, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası - Son Dakika
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