BAL ekiplerinden Gölbaşı Belediyespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika
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BAL ekiplerinden Gölbaşı Belediyespor yeni transferlerini tanıttı

20.08.2022 15:12
BAL ekiplerinden Gölbaşı Belediyespor yeni transferlerini tanıttı

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Gölbaşı Belediyespor'da, iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı futbolcular için imza töreni düzenlendi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Gölbaşı Belediyespor'da, iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı futbolcular için imza töreni düzenlendi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törene Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Musa Şahin ile kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sezon BAL'a çıktıktan sonra takımımıza takviyeler yaptık ama altyapımıza da büyük önem veriyoruz. 4 futbolcumuzu A takımına çıkarttık. Hedefimiz bu yıl da şampiyonluk. İnşallah 3. Lig'e çıkacağız." dedi.

Şahin de geçen sezon altın çağını yaşayan Gölbaşı Belediyespor'un bu sezon da aynı başarıyı yakalamak için emin adımlarla ilerlediğini anlatarak, "Hedefimiz inşallah 3. Lig'e bu takımı çıkartmak. Bu çerçevede 9 dış transfer ve 4 altyapıdan futbolcunun yanı sıra geçen yıldan bizimle devam eden 10 kardeşimizle yeni sezona hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dış transferde anlaşılan Ramazan Burak Döklü, Baybora Baran, Doğan Bilgin, Batuhan Yiğit, Erkan Sütçü, Mustafa Fehmi Arslan, Hüseyin Emre Güner, Gürol Demirezen ve Mehmethan Yüce'nin yanı sıra diğer futbolcularla sözleşme imzalandı.

İmza törenin ardından Şimşek ve Şahin, tesisleri gezdi.

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Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyespor, Ramazan Şimşek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BAL ekiplerinden Gölbaşı Belediyespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: BAL ekiplerinden Gölbaşı Belediyespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika
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